Москва, 18 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российское подразделение «Аум Синрикё» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесли в реестр террористических организаций Росфинмониторинга. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации «Аум Синрикё» Михаил Устьянцев на заседании Южного окружного военного суда

Наименование организации появилось в реестре под номером 589.

«Российское структурное подразделение международного террористического сообщества «Аум Синрикё», — гласит запись в реестре.

Ранее в список террористических организаций было внесено и само сообщество.

«Аум Синрикё» — тоталитарная религиозная секта, организовавшая в 1995 году газовую атаку в токийском метро и совершившая ряд других тяжких преступлений. По данным японских правоохранительных органов, часть членов секты избежала наказания и сейчас находится в глубоком подполье.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Токио было совершенно нападение на известного учёного-социолога Синдзи Миядая, одна из книг которого была посвящена деятельности «Аум Синрикё». Миядай, профессор Токийского университета, был обнаружен на территории кампуса с множественными резаными ранами шеи. 63-летнего учёного доставили в больницу.