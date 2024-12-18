Москва, 18 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами вблизи западного побережья Аляски. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны России.

РИА Новости/Максим Богодвид

«ТУ-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей», ― уточнили в Минобороны.

В воздухе ракетоносцы оставались более 15 часов. Их сопровождали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщили, что авиация ВКС России совершает полёты над нейтральными водами в Арктике, Северной Атлантике, над Тихим океаном, а также Чёрным и Балтийским морями. Их проводят в чётком соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

17 декабря два дальних бомбардировщика Ту-22МЗ провели патрулирование над нейтральными водами Балтийского моря. Продолжительность полёта составила более пяти часов. На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

12 ноября два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России провели плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Чёрного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27.

В тот же день Минобороны проинформировало и о плановом полёте двух стратегических самолётов-ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря. Полёт длился четыре часа, в сопровождении участвовали истребители МиГ-31.