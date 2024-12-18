Москва, 18 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Падение режима бывшего президента Сирии Башара Асада произошло из-за длительного экономического кризиса в республике, вызванного санкциями коллективного Запада. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга.

Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Наступление вооружённой оппозиции обусловлено отсутствием возможности у сирийской армии регулярно проводить боевую подготовку и низким морально-психологическим состоянием личного состава вследствие длительного экономического кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями США и их союзников», — сказал он.

Герасимов также уточнил, что предложенный Россией «астанинский формат» мирного урегулирования в Сирии был отвергнут США и Великобританией.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Также появилась информация, что политик и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».