Москва, 18 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Прощание с бывшим мужем российской певицы Анны Седоковой латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, предположительно, покончившим с собой в Москве, пройдёт в Латвии, рассказала его сестра Лелде.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Баскетболист Янис Тимма и певица Анна Седокова

«Попрощаться с Янисом можно будет лично в Риге. Более точная информация будет доступна, когда Янис поедет домой», — написала Лелде в соцсетях.

Чтобы доставить тело Тиммы в Латвию из Москвы, семье необходимы деньги. Близкий друг Тиммы Гатис Лининьш попросил о финансовой поддержке, поскольку у матери баскетболиста нужной суммы нет. Она 22 декабря полетит в Москву, чтобы договориться о возвращении тела сына на родину.

Как передавало ИА Регнум, тело 32-летнего Тиммы нашли в одном из хостелов в центре Москвы ночью 17 декабря. В своём телефоне баскетболист оставил сообщение с просьбой позвонить его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Обстоятельства смерти баскетболиста устанавливают следователи.

По некоторой информации, 16 декабря бывший муж певицы безуспешно пытался встретиться с Седоковой, чтобы поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид.

Судя по публикациям в соцсетях, мужчина тяжело переживал развод с Седоковой, который состоялся в декабре по неизвестным причинам. В правоохранительных органах сообщили, что спортсмен страдал от депрессии. Ранее в соцсетях Анна писала, что её отношения с Тиммой были «счастливыми, но очень сложными». По её словам, она сохранила к бывшему супругу дружеские чувства.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), где призналась, что последние годы «жила в аду».

Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её маленького ребёнка от информации о трагедии. Позже Седокова оказалась в больнице — кадры из больничной палаты она также разместила в Сети. На записи певица лежала под капельницей и плакала.