Москва, 18 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Программа маткапитала по инициативе президента Владимира Путина будет продлена до 2030 года включительно, правительство на заседании в среду, 19 декабря, обсудит соответствующие поправки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Размер материнского капитала с продлением программы будет индексироваться, отметил глава правительства.

«Продление действующей программы позволит поддержать еще почти 5 млн семей. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 тыс. рублей на первенца. На второго ребёнка и последующих [размер маткапитала] превысит 893 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба правительства.

Данная мера поддержки подтвердила свою эффективность, за время действия программы маткапитала было выдано свыше 14 млн сертификатов, отметила пресс-служба.

Власти будут и далее оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей, на это направлен и новый нацпроект «Семья», который готовится к запуску с 1 января 2025 года по поручению главы государства, сказал Мишустин на заседании правительства.

Как передавало ИА Регнум, согласно утверждённому президентом Владимиром Путиным бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, его сумма составит 676 тыс. 398 рублей (на первенца).

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей. В ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с 2025 года материнский капитал войдёт в состав нового нацпроекта «Семья».