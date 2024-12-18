Москва, 18 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) планирует обязать операторов связи предоставлять данные о попытках пользователей обойти блокировки запрещённых в РФ интернет-ресурсов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, опубликованный ведомством.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Операторы, имеющие лицензию на оказание услуг связи, будут обязаны обеспечить предоставление РКН информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Эта мера позволит предотвратить доступ к информации, распространение которой ограничено на территории России, и защитить граждан от возможного вреда», — указано в тексте документа.

В издании уточнили, что за счёт данного приказа РКН сможет отслеживать пользователей, которые посещают заблокированные сайты.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта Роскомнадзор наделён правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Соответствующий приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года. За 10 месяцев 2024 года ведомство заблокировало 197 VPN-сервисов.

Ранее правительство уполномочило Роскомнадзор вносить в Единый реестр запрещённой информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других интернет-ресурсов. Пользователи могут направлять обращения в надзорное ведомство об обнаружении признаков запрещённой информации на каком-либо интернет-ресурсе.