Мадрид, 18 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Испанского кинорежиссёра Эдуарда Кортеса обвинили в сексуальных домогательствах. В списке предполагаемых потерпевших по меньшей мере 27 женщин, сообщила 18 декабря газета El Pais.

Global Look Press/C) Fran Guerra / Fran Guerra

В частности, обвинения в неподобающем поведении выдвинули против Кортеса несколько актрис. По их словам, режиссёр просил о действиях интимного характера в обмен на предложения о работе.

Издание отмечает, что обвинения исходят от женщин в возрасте 20–30 лет, причём двоим на момент домогательств ещё не было 18 лет.

На счету 65-летнего уроженца Барселоны Кортеса около 20 фильмов и сериалов, в том числе «Мерли», «Ангел или демон», «Ни одной больше». Режиссёра дважды номинировали на испанскую кинопремию «Гойя».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в США прошли предварительные слушания по делу музыканта, рэп-исполнителя и продюсера Шона Комбса, также известного как Пи Дидди или Пафф Дэдди. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и организации преступной деятельности. Официальное судебное разбирательство, в ходе которого появится конкретика, начнётся 5 мая 2025 года.

В ноябре заявление о сексуальных домогательствах было подано в отношении президента Чили Габриэля Борича. Адвокат утверждает, что Борич в данном случае не преступник, а жертва, так как его систематически преследовала женщина, ранее встречавшаяся с ним по рабочим вопросам. Никаких контактов между ней и Боричем не было с 2014 года.