Рио-де-Жанейро, Бразилия, 18 декабря, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Огромная плавучая рождественская ель рухнула во время шторма и сильного ветра в Бразилии. Об этом сообщил новостной канал TN.

кадр из видео

Уточняется, что ЧП произошло в городе Марика в штате Рио-де-Жанейро 16 декабря. Конструкция высотой 56 метров располагалась на воде недалеко от берега.

Рабочие монтировали каркас плавучей ели, когда она потеряла устойчивость и рухнула. Они попрыгали в воду и попытались уплыть на безопасное расстояние, однако это у них не получилось. В результате один рабочий погиб, ещё двое получили травмы.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли пожарные и медики. Полиция начала расследование, чтобы выяснить причины ЧП и установить, была ли допущена халатность в процессе монтажа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936205" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Бразилии во время шторма рухнула 56-метровая плавучая ель

Как сообщало ИА Регнум, на центральной площади бельгийского города Ауденарде год назад в результате сильного ветра упала 20-метровая новогодняя ель. Под деревом оказались три человека, их доставили в больницу. Одну из пострадавших медикам спасти не удалось, она скончалась. После инцидента городские власти решили закрыть рождественскую ярмарку. К расследованию происшествия подключились правоохранители.

В конце ноября в одном из монастырей Таиланда 12-метровая статуя Будды упала прямо на монаха. Инцидент произошёл на берегу реки Меконг в провинции Амнат Чароен. Статуя внезапно рухнула в тот момент, когда работники храма снимали формы с бетонного основания. Под обломками оказались шестеро мужчин. Одного из них спасти не удалось, пятеро других получили травмы разной степени тяжести.