Москва, 18 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Сервис «VK Музыка» открыл для пользователей доступ к персональным итогам года — возможности увидеть, каким был их музыкальный год, сообщила ИА Регнум пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Статистика была расширена до 18 метрик. Посмотреть итоги можно в приложении «VK Музыка» и в музыкальном разделе приложения VK.

«В этом году слушателям доступна статистика по многим показателям, в том числе: сколько минут музыки и сколько треков прослушано в 2024 году, с какой именно песни начался год, какой жанр и какой артист стали самыми популярными. А также можно узнать интересные подробности по настроениям, самому музыкальному месяцу в году и другим показателям», — отметила пресс-служба.

Пользователи могут поделиться в социальных сетях метрикой или персональным плейлистом, сгенерированным из любимых треков года.

Вместе с персональными итогами пользователей опубликованы также итоги «Студии» — профессионального сервиса для артистов, где собираются данные из музыкального раздела VK и приложения «VK Музыка» с подробной статистикой и аналитикой музыкальных релизов и аудитории, сказано в сообщении.

Доступно до 16 метрик, которыми музыканты могут поделиться с аудиторией в соцсетях. Список показателей включает статистику по аудитории, разделённой на сегменты (фанаты, часто слушающие и иногда слушающие), количество дней в чарте треков и чарте альбомов, топ-3 треков, которые пользователи чаще всего добавляли к себе на страницы, и топ-3 треков, которыми пользователи чаще всего делились, отметила также пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в октябре сервис «VK Видео» рассказал, какой видеоконтент выбирают россияне разных поколений. Исследование, в частности, показало, что зумеры предпочитают музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино.

Также в октябре сервис представил результаты ещё одного опроса о предпочтениях пользователей разных поколений. Выяснилось, что зумеры предпочитают короткие ролики длительностью до пяти минут и используют ускоренный просмотр, а старшее поколение выбирает длинные видео и предпочитает включать их фоном.