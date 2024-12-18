Москва, 18 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Российско-украинский артист балета Сергей Полунин уедет из России. Об этом он заявил 18 декабря на своей странице в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Михаил Метцель/ТАСС

Полунин сообщил, что Россия стала для него «домом на многие годы» и он благодарен своим зрителям, однако принял решение о том, чтобы покинуть страну.

«Душа не на месте. Спасибо за всё, что сделала для меня Россия. Приходит время — и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно моё время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», — говорится в публикации.

Он также добавил, что пока что не решил, куда поедет.

Как ранее передавало ИА Регнум, российский танцор Сергей Полунин поддержал проведение Россией специальной военной операции на Украине.

В 2022 году в Миланском театре хотели отменить его выступление в балете «Распутин», присылали угрозы, а также публиковали в Сети петиции с требованием не допускать российского танцора.

В мае 2022 года Латвия внесла Полунина в список нежелательных для государства лиц и запретила въезд в страну. Решение было принято на основании части 2 статьи 61 Иммиграционного закона и имело неограниченный срок действия.