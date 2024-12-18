Казань, 18 декабря, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Сын председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана Радика Гилманова Марат задержан по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил 18 декабря телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.

Виталий Белоусов/РИА Новости

По его информации, в своих публикациях Марат Гилманов оправдывал атаку украинских беспилотников на Крым, совершённую 25 августа 2023 года, а также оставлял комментарии в проукраинских Telegram-каналах. Мужчина пользовался мобильным телефоном с интерфейсом на украинском языке.

«Правоохранители не исключают, что он мог сотрудничать со спецслужбами Украины», — добавил собеседник канала.

В отношении Гилманова возбудили уголовные дела по статьям об оправдании терроризма и возбуждении ненависти либо вражды.

Как уточнили «Известия», 27-летний Гильманов основательно интересовался религиозными материалами экстремистской направленности. Его комментарии в Сети носили радикальный характер и были направлены против немусульман и российских военных. Гильманова задержали в особой экономической зоне, где он работал.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбудили в отношении экоактивистки Евгении Чириковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов). Признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещённой в России, обнаружили в интервью с её участием.

Коптевский районный суд Москвы 11 декабря заочно арестовал экоактивистку по делу о распространении фейков о российской армии. В отношении Чириковой также возбуждены уголовные дела по факту участия в террористическом сообществе и содействия террористической деятельности. Она объявлена в федеральный розыск.