Москва, 18 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Цифровизация стала частью жизни, как электричество или вода, заявил руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, курирующий достижение национальной цели по цифровой трансформации. По его словам, если люди будут понимать, зачем они развивают технологии, то цифровизация станет союзником.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

17 декабря в Национальном центре «Россия» состоялся открытый диалог «100 вопросов о будущем России». На встрече обсуждались такие темы, как цифровизация, развитие различных технологий, упрощающих жизнь, и телефонное мошенничество.

Говоря о цифровизации, Григоренко отметил, что она становится индикатором изменений, происходящих в жизни общества. Масштабным примером, по словам спикера, является портал «Госуслуги», который стремительно развивается вот уже 15 лет.

«Цифровизация стала частью нашей жизни. Это, по сути, как электричество, горячая вода, то есть, с одной стороны, то, без чего мы уже не можем, а с другой — нечто совершенно привычное. Даже портал «Госуслуги» мы тоже практически перестали замечать. Вместе с тем, сегодня это более полутора тысяч оцифрованных услуг и более 110 миллионов пользователей», — напомнил Григоренко.

Политик также подчеркнул, что с развитием технологий мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. Таким образом, особое внимание приковано к телефонному мошенничеству. Спикер считает, что обеспечение безопасности пользователей из конкурентного преимущества телефонных операторов должно вырасти в единый национальный стандарт связи. Однако пользователи мобильной связи также должны проявлять определённую бдительность.

«Здесь совет очень простой: остановитесь, сбросьте звонок, подумайте и по возможности перезвоните на официальный номер, прежде чем принимать решение о передаче персональных данных «банковскому сотруднику», переводе денег «на лечение близких» и так далее»,— пояснил зампред правительства.

Григоренко заявил, что если люди будут чётко понимать, зачем они развивают технологии, то цифровизация станет для человечества союзником.

«И цифровизацию, и технологии делают люди. И как только мы ответим, для чего мы это делаем, то отпадет и сам вопрос о подмене человека технологиями. И тогда мы достигнем всего, что запланировали в национальных целях», — подытожил спикер.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщили, что число пользователей портала «Госуслуги» за 15 лет его работы достигло 112 млн. По данным ведомства, за 15 лет на портале было подано более 2,3 млн заявлений о браке, 670 тыс. о регистрации рождения ребёнка, более 32 млн на единое пособие. Также было оформлено более 180 млн записей к врачу.

12 декабря стало известно, что мошенники создали новую схему обмана в Telegram, предлагая от лица крупных компаний заработать денег, оставляя лайки на товарах в онлайн-магазине. Пользователю в первый день действительно переводят немного денег за выполненную работу и предлагают «сотрудничать» дальше. В случае согласия жертвы ей поступает задание выкупить некий товар в онлайн-магазине с обещанием вернуть деньги с процентами за присланный скриншот перевода суммы. После перевода им денег мошенники исчезают.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что киевский режим возвёл в ранг государственной политики телефонное мошенничество против россиян. Глава государства добавил, что поручит рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.

В октябре эксперты рассказали о схеме мошенничества с маскировкой вредоносного контента под безобидные ссылки и открытки. Пользователь, желающий увидеть содержимое, должен ввести данные на поддельном сайте «Госуслуги». Таким образом мошенники получают возможность оформить кредит на жертву, проводить сделки с недвижимостью и многое другое.