Казань, 18 декабря, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Начальник отдела управления министерства земельных и имущественных отношений Татарстана задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшат Аминов

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») и ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

«Установлено, что сотрудник управления минземимущества республики, используя свои служебные полномочия, из корыстных побуждений оказывал содействие и покровительство коммерческим структурам, чем причинил государству ущерб в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

В управлении Следственного комитета по Татарстану в свою очередь сообщили, что, по версии следствия, в 2021–2024 годах начальник отдела аренды, реализации государственного имущества Управления имущества министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильшат Аминов незаконно оказывал содействие и покровительство пяти компаниям при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их предпринимательской деятельности.

«Кроме того, совместно с неустановленными лицами чиновник занизил для вышеназванных фирм платежи при проведении аукционов на право аренды госимущества на сумму более 2,8 млн рублей», — отметила пресс-служба управления СК.

Как передавало ИА Регнум, в ноября в Москве 18 человек были задержаны по подозрению в участии в мошеннической схеме с автокредитами на сумму 100 млн рублей. По версии следствия, участники преступного сообщества с 2021 по 2022 год обращались в финансовые организации для получения кредитов на приобретение автомобилей, предоставляя фиктивные документы, «подтверждающие» уровень дохода и трудовую деятельность.

В октябре силовики задержали бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствием было установлено, что с 2023 по 2024 год Василевский, сговорившись с сообщником, помогал подрядчикам за вознаграждение заключать контракты на выполнение работ по госпрограммам и облегчал процесс приёмки данных работ.