Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону трое подростков задержаны сотрудниками правоохранительных органов за поджог электровоза. Об этом сообщила 18 декабря в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Вечером 14.12.2024 произошёл поджог железнодорожного электровоза, расположенного на 4-м пути станции Ростов-Товарный в городе Ростове-на-Дону. Установлена причастность к совершению преступления троих несовершеннолетних», — говорится в публикации.

Отмечается, что подростки задержаны и уже признались в совершённом преступлении. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершённом группой лиц.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября силовики задержали жителя города Снежного в Донецкой Народной Республике, осуществлявшего поджоги по заданию Киева. Следствие сообщило, что задержанный мог быть также причастен к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье.

Кроме того, 12 сентября сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры Севастополя. Был задержан 51-летний житель региона, завербованный СБУ. Предполагалось, что в целях нарушения военных перевозок он совершит подрыв железнодорожного моста в селе Верхнесадовом.