Рига, 18 декабря, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Родные латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, предположительно, покончившего с собой в Москве, хотят похоронить его в Риге. Для транспортировки тела объявлен сбор средств, сообщили в соцсетях родственники и друзья Тиммы.

Олег Бухарев/ТАСС Янис Тимма

Сестра баскетболиста Лелде написала, что те, кто его знал, смогут попрощаться с ним «лично в Риге». Она пообещала сообщить точную информацию о церемонии после того, как будет решён вопрос с перевозкой тела.

Близкий друг Тиммы Гатис Лининьш по просьбе матери спортсмена Аусмы Тиммы попросил о финансовой поддержке. Аусма, пояснил он, 22 декабря поедет в Москву, чтобы договориться о возвращении тела сына на родину.

«К сожалению, у неё нет финансовых средств на всё это. Пожалуйста, поддержите нас в меру своих возможностей, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии», — написал Лининьш на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Яниса запомнят тёплым, амбициозным и улыбчивым человеком, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, тело 32-летнего Тиммы нашли в одном из хостелов в центре Москвы ночью 17 декабря. В своём телефоне баскетболист оставил сообщение с просьбой позвонить его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Обстоятельства смерти Тиммы устанавливают следователи.

По некоторым данным, 16 декабря Тимма безуспешно пытался встретиться с Седоковой, желая поздравить её с днём рождения. После этого он отправился в хостел в трёх километрах от дома певицы, чтобы совершить суицид. Судя по публикациям в соцсетях, спортсмен тяжело переживал развод с Анной, состоявшийся в декабре. В правоохранительных органах сообщили, что он страдал от депрессии.

Седокова после новостей о гибели Тиммы опубликовала видеообращение в соцсети, где призналась, что последние годы «жила в аду». Она попросила не распространять запись, чтобы оградить её маленького ребёнка от информации о трагедии. Позже Седокова оказалась в больнице — кадры из больничной палаты она также разместила в Сети. На записи певица лежала под капельницей и плакала.