Москва, 18 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не поддерживал связей с террористами, передаёт 18 декабря телеканал «Узбекистан-24».

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео Подозреваемый

«Данные об этом гражданине были незамедлительно направлены в Москву. Он не поддерживал связей с террористами и к ответственности не привлекался», — передаёт телеканал со ссылкой на источник.

В этот же день стало известно, что задержанного по подозрению в теракте против Кириллова, предположительно, зовут Ахмад Курбанов. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области.

Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанный в ходе допроса пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы. По его словам, именно по их заданию мужчина приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил на электросамокат, припаркованный у подъезда жилого дома, где проживал генерал. Мужчина также признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

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Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).