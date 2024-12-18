Москва, 18 декабря, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Петербужец забыл пистолет и патроны в отеле в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как рассказал собеседник агентства, горничная во время уборки номера в отеле на Арбате обнаружила в сейфе оружие. Женщина сообщила об этом администрации, а те вызвали полицию. Сотрудники установили, что пистолет травматический, а вскоре и выяснили, что вероятным владельцем является 42-летний житель Санкт-Петербурга.

При этом связаться с забывчивым мужчиной не удалось, его телефон оказался недоступен. По данным источника, у пистолета нет криминального прошлого, в розыске он не значится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Федерации гольфа Свердловской области Ксения Симановская забыла часы Cartier стоимостью 700 000 рублей в аэропорту Шереметьево. Об этом она вспомнила лишь через несколько дней.