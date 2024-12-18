Париж, 18 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. В Польше вынесли приговор российскому хоккеисту Максиму Сергееву. За шпионаж его приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы. Об этом 18 декабря сообщила газета L’Equipe.

РИА Новости/Владимир Федоренко

Кроме того, 21-летнего спортсмена оштрафовали на €1220. Польша депортирует Сергеева на родину 26 мая 2025 года. До этого времени он будет отбывать наказание в Любинской тюрьме.

Сергеев играл в польской команде «Заглембе» из Любина, откуда его перевели в фарм-клуб. По данным издания, с хоккеистом якобы связались представители ФСБ России и предложили работу. После выполнения нескольких заданий молодому человеку якобы поручили поиск учреждений, связанных с польской армией или силами НАТО.

В России Сергеев выступал за юниорские команды из Подмосковья.

Как сообщало ИА Регнум, об аресте польским Агентством внутренней безопасности российского хоккеиста по обвинению в шпионаже стало известно 30 июня 2023 года. Тогда генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро не назвал фамилию спортсмена, сообщив, что он играл в хоккейном клубе первой лиги. По его словам, россиянин стал 14-й задержанным польскими спецслужбами по делу «о шпионской сети».

Утверждалось, что арестованный выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах в пользу зарубежной разведки. По информации следователей, спортсмен приехал в Польшу в октябре 2021 года, польская прокуратура предъявила ему обвинения в участии в организованной преступной группе и шпионаже.

Посольство России в Польше незамедлительно потребовало от польской стороны объяснений в связи с инцидентом и официального подтверждения данной информации, а также обратилось в местные компетентные органы с требованием предоставить возможность посетить россиянина в месте содержания под стражей, как это предусмотрено консульской конвенцией между Россией и Польшей от 1992 года.

В апреле в Польше приговорили гражданина России к 2,5 года тюрьмы по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки». Такое решение вынес суд в Гданьске. Также в рамках этого уголовного дела за коррупционные преступления вынесли обвинительные приговоры трём гражданам Польши.