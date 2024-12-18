Москва, 18 декабря, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В России в 2024 году на десять новых бракосочетаний приходилось восемь разводов, это соотношение достигло максимального значения. Об этом сообщила советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова на пресс-конференции.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимального значения — на восемь разводов приходилось десять новых бракосочетаний. Соответственно, страна по этому показателю вышла на третье место в мире по числу разводов», — сказала она.

Михайлова отметила, что в основе данной тенденции лежит снижение значимости официального заключения брака и размывание ценностей института семьи как такового. Также причину такого количества разводов она увидела в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения социальной поддержки от государства, например, семейных ипотек.

Как передавало ИА Регнум, 2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.

5 сентября Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.