Москва, 18 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал изданию The Times «быть осторожным» после публикации материала о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом он заявил 18 декабря в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Максим Блинов

Он также отметил, что руководство The Times может быть квалифицировано в качестве пособников преступлений против страны и стать законной целью для России.

«Паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается», — заявил Медведев.

Ранее Медведев отметил, что все должностные лица стран НАТО, помогавшие Украине в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, также являются законными целями РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Смертельные ранения получил и его помощник. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по факту произошедшего по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов, передано в центральный аппарат СК России.

18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила, что задержан предполагаемый исполнитель теракта, которым оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Отмечается, что он действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить выезд за границу. Кроме того, задержанный признался, что именно он заложил бомбу в электросамокат, который оставил у подъезда Кириллова, и сделал это по указке украинских спецслужб.

Стало также известно, что кадры убийства генерала Кириллова показывались в режиме реального времени организаторам на Украине. Сообщается, что теракт в онлайн-режиме транслировался в город Днепропетровск.