Иволгинский район, Бурятия, 18 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Подросток умер во время урока в одной из школ Бурятии. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба регионального управления СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Трагедия произошла в селе Нижняя Иволга Иволгинского района. На занятии ученику восьмого класса стало плохо, он потерял сознание. Учитель вызвала медицинских работников, но они не смогли спасти мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Проводятся следственные действия, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В школе о мальчике отзывались положительно. Он занимался спортом и 19 декабря должен был участвовать в турнире по баскетболу. Следователи восстанавливают картину произошедшего с помощью записей с камер, сообщила ГТРК «Бурятия».

Как сообщало ИА Регнум, в 2018 году в Иволгинском районе Бурятии умер девятиклассник, вернувшийся с экзамена по географии. По пути домой он зашёл к другу во двор частного дома, постучал в двери, а затем упал на крыльце и начал задыхаться. На место вызвали скорую помощь, но мальчик скончался до приезда врачей.

В мае 2023 года ученик 9-го класса скончался в школе на востоке Москвы после урока физкультуры. На перемене школьнику стало плохо, прибывшие врачи не смогли ему помочь.