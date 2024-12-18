Москва, 18 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Поправки, которые Госдума внесла в Уголовный кодекс 17 декабря, защищая медицинских работников от уголовного преследования, не снимают ответственности с врачей за возможные преступления, заявила медицинский адвокат, член коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко в разговоре с ИА Регнум. Юрист уточнила, что изменения коснулись 238-й статьи, которая ранее позволяла следственным органам располагать необходимым временем для проведения всех следственных мероприятий, но сейчас в этом нет необходимости.

ИА Регнум

17 декабря депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, которые призваны защитить медицинских работников от необоснованного уголовного наказания. Теперь добавлено примечание к статье 238, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Теперь эта статья не будет применяться к медицинской помощи.

По мнению юриста, следственные органы зачастую применяли 238 статью в отношении медиков только из-за того, что это позволяло следствию выполнять все необходимы исследования, даже если на это требовалось много времени. По другим статьям, сроки, в течении которых можно привлечь к уголовной ответственности — ограничены двумя годами.

«Раньше тратилось очень много времени на проведение экспертиз. В рамках дела могли назначить пять, шесть, семь экспертиз. На сегодняшний день ситуация изменилась. Во-первых, следственные органы выработали методику расследования этих дел. А во-вторых, у них есть организация, учредителем которой является сам Следственный комитет. И все экспертизы проводятся в этом судебно-медицинском учреждении. Экспертиза делается у них достаточно быстро, сроки расследования стали значительно меньше»,— рассказала Гриценко.

238 статья применялась вынужденно, считает эксперт. А сейчас, по её словам, после внесения поправок, будут по-прежнему применяться другие статьи уголовного кодекса, такие как: 109 — причинение смерти по неосторожности, 118 — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Адвокат уточнила, что медицинские работники по-прежнему несут ответственность за свои действия. В том числе в случаях, когда совершаются уголовные преступления.

«Я занимаюсь медицинским правом лет 15. И я всегда искренне удивляюсь, когда слышу, что у нас есть какой-то глобальный экстремизм в отношении врачей. У нас его вообще нет. Да есть какие-то отдельные единичные случаи, с такими пациентами, которые могли пытаться как-то испортить жизнь врачам таким образом. Но извините, у нас в любой профессии, есть такие риски, есть такие клиенты. В данном случае, у нас не было вала дел»,— сообщила юрист.

Со слов адвоката, теперь ситуация изменилась и дела быстрее расследуется, поэтому надобность в статье 238 вообще отпала.

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