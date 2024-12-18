Москва, 18 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Два военных округа, две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений сформированы в 2024 году в Сухопутных войсках России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга 18 декабря.

РИА Новости/Максим Блинов

«В Сухопутных войсках в этом году сформированы Московский и Ленинградский военные округа, две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений», — сказал Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Он сообщил, что почти сформирован первый полк, оснащённый зенитной ракетной системой С-500, которая способна решать задачи стратегической противоракетной обороны.

ВС России поэтапно наращивают штатную численность, она достигла 1,5 млн военнослужащих. Чтобы повысить возможности системы воздушно-космической обороны, сформировано одно соединение Воздушно-космических сил, добавил Герасимов.

Начальник Генштаба также заявил, что в Военно-морском флоте созданы речная флотилия и два соединения. Состав флота пополнили 38 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения. Среди них — многоцелевая атомная подводная лодка и малые ракетные корабли, способные нести высокоточное оружие большой дальности.

Как сообщало ИА Регнум, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил 23 апреля на заседании коллегии военного ведомства, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях. Это зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны. Он добавил, что военные также получат зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-400, Тор-М2У, Бук-М3 и радиолокационные станции нового поколения.