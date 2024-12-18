Москва, 18 декабря, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российской стороне, а наступление идёт по всему фронту. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

ИА Регнум

«Несмотря на колоссальную помощь Запада, инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — сказал он.

Герасимов также уточнил, что попытки ВСУ осуществлять наступление были подавлены, а российские войска продолжают планомерно выдавливать украинских бойцов из захваченных населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге глава Генштаба также сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными. Также, указал Герасимов, за год российские бойцы освободили более 190 населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешло около 4,5 тыс. кв. м территории.

Президент России Владимир Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. ВС РФ прочно владеют инициативой благодаря профессионализму и мужеству бойцов, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, подчеркнул президент.