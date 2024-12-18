Москва, 18 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Власти США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) аналог НАТО в Азии. Об этом заявил 18 декабря глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Известия/Павел Бедняков

«Формируется «Азиатское НАТО», где главная роль отводится тройственному союзу США — Япония — Республика Корея. Продвигается создание новых форматов взаимодействия с участием Австралии и Филиппин», — сказал он на брифинге.

По словам Герасимова, основными противниками будущего блока уже объявлены Россия, Китай и КНДР. Глава Генштаба уточнил, что США хотят превратить действующую систему на базе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сеть альянсов, которые будут подконтрольны Вашингтону.

Он отметил, что для этого в азиатском регионе развернута группировка войск численностью приблизительно 400 тыс. военнослужащих. Герасмиов также проинформировал, что в рамках блока AUKUS, в который входят Австралия, Британия и США, реализуется программа по оснащению австралийских войск пятью атомными многоцелевыми подводными лодками типа Virginia. Планируется, что страна получит это оружие к 2035 году.

Помимо этого, генерал указал на напряженную ситуацию вокруг Китайского Тайбэя (Тайваня).

Как сообщало ИА Регнум, в июне МИД КНДР выпустил заявление, в котором говорилось, что Япония и Южная Корея назвали совместные военные учения «Freedom Edge» попыткой «стабилизовать ситуацию с безопасностью» в регионе, однако де-факто создали они «азиатскую версию» НАТО. В ведомстве напомнили, что манёвры проводились в водах вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. По мнению министерства, учения показали зарождение трехстороннего военного блока США, Японии и Республики Корея.