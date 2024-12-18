Москва, 18 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Грузии видна заинтересованность втянуть эту страну в антироссийские действия по сценарию Украины. Об этом в среду, 18 декабря, заявил глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ИЗВЕСТИЯ/Георгий Бекаури

Обстановка в Закавказье остаётся сложной, сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«Деструктивное влияние на её развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния», — отметил начальник Генштаба.

Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии, желая втянуть страну в активные антироссийские действия по украинскому сценарию, сказал Герасимов. В противовес разрушительным действиям Запада Россия предпринимает меры созидательного характера в регионе, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, с 28 ноября в Тбилиси проходят организованные прозападной оппозицией акции протеста. После серии обысков и задержаний, проведённых МВД Грузии, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о провале «майдана» в стране.

14 декабря парламент Грузии нового состава избрал президентом страны Михаила Кавелашвили. Его инаугурация состоится 29 декабря. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов в Грузии и потому считает, что этих выборов не было.