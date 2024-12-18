Москва, 18 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Россия развивает сотрудничество в военной сфере с Китаем, Индией, КНДР, Ираном, а также с другими странами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга.

Илья Питалев/РИА Новости

«Продолжен курс на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем, а также наращивание взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества с Индией. Активизировано всестороннее взаимодействие с КНДР. Стратегический характер носит сотрудничество с Исламской республикой Иран», — проинформировал он.

Герасимов напомнил о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, а также о предстоящем подписании подобного соглашения с Ираном.

Также глава Генштаба сообщил, что ведётся сотрудничество и со странами Латинской Америки, среди которых Венесуэла, Куба и Никарагуа. По его словам, укрепление взаимодействия с этими государствами в оборонной сфере продолжится.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией вступил в силу. Отмечается, что данный документ позволяет «надёжно защитить обстановку безопасности в регионе и на планете, построить сильные государства в общих интересах».

30 ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ратификация договора между Россией и КНДР является подтверждением заинтересованности двух государств в комплексном развитии союзнических отношений. Глава Минобороны РФ отметил, что сегодня КНДР является одной из немногих стран, проводящих совершенно независимую внешнюю политику.

В июле президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, которую он назвал стратегическим союзником Ирана. 23 октября Путин провёл встречу с президентом Ирана. Российский лидер отмечал, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.