Москва, 18 декабря, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В России завершают формирование первого полка с новой системой С-500, заявил в среду, 18 декабря, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Система С-500 способна решать задачи стратегической ПРО, сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформировано одно соединение Воздушно-космических сил. Завершается формирование первого полка, оснащённого зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны», — заявил начальник Генштаба.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны, сообщал, что в 2024 году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

В мае президент Владимир Путин заявил, что Россия должна быть на шаг впереди в сфере вооружений. Освоение новейших вооружений является одним из ключевых вопросов, отметил глава государства. Кто быстрее осваивает новейшие средства вооружённой борьбы, тот и побеждает, и для этой победы у России есть всё необходимое, подчеркнул президент.