Вашингтон, 18 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Канадцы смогли бы значительно сэкономить на налогах и тратах на оборону, если бы их страна стала 51-м американским штатом. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS Дональд Трамп

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млн в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Это позволило бы им значительно сэкономить на налогах и военной защите. Я считаю, что это отличная идея. 51-й штат!» — указал он в публикации.

Ранее Трамп уже называл Канаду и Мексику американскими штатами, а премьер-министра Канады Джастина Трюдо республиканец в шутку назвал «губернатором штата Канада».

Как передавало ИА Регнум, в декабре в парламенте Канады разгорелся скандал из-за ориентации Трюдо. Инцидент начался после вопроса лидера консерваторов Пьера Пуальевра о покупке Трюдо дорогостоящей квартиры для своего генерального консула Тома Кларка в Нью-Йорке, который предположил, что политики уже успели вместе искупаться в этой квартире.

Джастин Трюдо произнёс нацистский лозунг во время фотографирования на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке. В какой-то момент стоявший рядом с главой киевского режима Владимиром Зеленским канадский премьер выкрикнул приветствие украинских националистов. Реакция большинства собравшихся выражала недоумение.