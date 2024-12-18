Москва, 18 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», не может транслировать какие-либо шифры или секретные данные, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 18 декабря изданию News.ru.

DPA/TASS

По его словам, УВБ-76 может передавать всё что угодно, когда кому-то удаётся пробиться в эфир. Популярная песня SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), музыка из балета «Лебединое озеро» и гимн СССР могли прозвучать на волнах случайно.

«Но можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передаёт. Есть другие каналы связи», — подчеркнул Дандыкин и привёл в пример командование подводных лодок, которое вскрывает пакет с приказом после погружения.

Военный эксперт предположил, что с помощью радиостанции кто-то, например противник, пытается посеять панику, особенно в приграничных регионах России. Он добавил, что сейчас «все на нервах».

Как сообщало ИА Регнум, ранее УВБ-76 передала в эфир непонятное сообщение из 24 слов: «нанайка», «панкосвод», «онероруст» и других. Позже радиолюбители услышали российскую музыку.

В конце января 2022 года взломщики несколько часов подавали в эфир саундтрек из игры Touhou Project и трек Bad Apple.

Станция вещает круглосуточно на частоте 4625 кГц, но почти всё время транслирует в эфир короткие гудящие звуки. Существуют разные версии работы станции. По одной из них, она имеет отношение к запуску ракет с ядерными боеголовками в случае начала ядерного конфликта. Кто-то усматривает связь между сообщениями и значимыми событиями.