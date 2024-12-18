Москва, 18 декабря, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Власти России оказывают российским гражданам в Сирии необходимое содействие. Об этом сообщила 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Omar Sanadiki/AP/TASS

«Оказывается нашим гражданам необходимое содействие», — сказала она на брифинге.

Официальный представитель отметила, что эта деятельность сопряжена с серьёзными рисками и трудностями. Захарова подчеркнула, что Москва находится в контакте с теми, кто участвует в формировании новой власти в Сирии.

Она уточнила, что в рамках этого диалога должны быть решены вопросы обеспечения безопасности граждан РФ, включая тех, кто желает покинуть сирийскую территорию. По словам официального представителя МИД РФ, информацией о количестве россиян в арабской республике владеет российское консульство.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская сторона делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности. Кроме того, представитель Кремля добавил, что военные ВС РФ в Сирии также принимают все необходимые меры предосторожности.

14 декабря лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с сирийским народом.

15 декабря в департаменте «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что из Дамаска эвакуирована часть персонала российских загранпредставительств, работа посольства РФ продолжается.