Москва, 18 декабря, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В Москве на площадке Национального центра «Россия» 17 декабря начал работу ежегодный Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2024», сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

Telegram/росмолодёжь

Участие в мероприятии, организованном Росмолодёжью, Минобрнауки, Российским Союзом Молодёжи, президентской платформой «Россия — страна возможностей» и программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», примут 2500 человек из 89 регионов страны, а также более 400 вузов.

На церемонии открытия форума глава Российского Союза Молодёжи Дмитрий Покровский зачитал приветствие президента Владимира Путина участникам и гостям мероприятия.

В своём выступлении Покровский назвал привлечение подрастающего поколения к достижению ключевых для страны целей важной и ответственной задачей. Форум помогает эту задачу решить, отметил он. Самые инициативные студенты на одной площадке с преподавателями и проректорами в течение трёх дней будут обсуждать ключевые вопросы молодёжной политики и воспитания, что позволит молодым инициативным россиянам принимать участие в деле развития страны, вносить свой вклад в её процветание, сказал Покровский.

Тремя ключевыми событиями форума 2024 года станут финал четвёртого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», вручение Российской национальной премии «Студент года», а также Всероссийский конгресс по молодёжной политике и воспитательной деятельности. Участники пройдут конкурсные испытания, посетят образовательные мастер-классы и пленарные заседания о реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», который по указу президента будет запущен в 2025 году.

Форум стал площадкой подведения итогов целого ряда студенческих инициатив, отметил глава Росмолодёжи Григорий Гуров. В ходе его работы будут названы 200 победителей направления «Делаю», которые получат по 1 млн рублей на реализацию собственных социально значимых проектов, сказал он.

«У ребят из разных проектов будет возможность обменяться опытом и идеями, вернуться домой с новыми знаниями, которые обязательно пригодятся в будущем», — отметил Гуров.

В нынешнем, четвёртом сезоне по конкурсному направлению «Делаю» было подано 16 848 заявок, больше всего — из Москвы, Петербурга и Ростовской области. Будут определены студенты с лидерскими качествами, чьи проекты вовлекают молодых людей в созидательную деятельность. Участники проекта «Твой ход» рассказали, что форум каждый раз дарит им ощущение причастности к единому студенческому сообществу России.

«Атмосфера форума заряжает энергией и вдохновляет на новые свершения. Именно здесь приходит понимание, что твои мечты реальны и с поддержкой проекта «Твой Ход» ты можешь добиться самых больших высот», — рассказала участница четвёртого сезона проекта «Твой Ход» Ярослава Воробьёва.

В финале церемонии открытия почётные гости мероприятия, в том числе Покровский, народный артист РФ Эдгард Запашный, председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник и депутат Мосгордумы Максим Джетыгенов, приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний», организованной «Движением первых» при поддержке Росмолодёжи. Акцию в 2024 году открыл президент Владимир Путин.

Церемония закрытия форума пройдёт 19 декабря на площадке Национального центра «Россия». Будут названы имена 200 лидеров направления «Делаю» и обладателя Гран-при Российской национальной премии «Студент года».

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в своём приветствии участникам и гостям форума ранее отметил, что эти молодые люди посвящают себя востребованной общественной и волонтёрской деятельности, а мероприятие способствует личностному и профессиональному становлению молодёжи.