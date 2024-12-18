Москва, 18 декабря, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя, заявил 17 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Действительно, снижалось в последние годы потребление алкоголя. В 2019 году это было 9 литров чистого этанола на душу населения, в 2023 году — 8,49. Но сейчас мы видим, что этот процесс снижения остановился», — приводил слова Мурашко «Интерфакс».

Как отметил глава Минздрава, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо предпринимать дальнейшие шаги, позволяющие снизить употребление алкоголя в стране. Мурашко также настоял на том, чтобы россиянам разъяснили: не существует безопасных доз алкоголя.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога.

Согласно документу, порядок внесения отметок должен определять уполномоченный правительством орган исполнительной власти. В случае принятия нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее, 29 ноября, на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами.