Москва, 18 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть возможность упрощения въезда пакистанских граждан на территорию страны. Об этом сообщила на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Захарова отметила, что либерализация визового режима с Пакистаном может произойти после подписания межправительственного соглашения о реадмиссии.

«Проект этого документа как раз обсуждается сейчас с партнёрами», — заявила она.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент РФ Владимир Путин поздравил нового главу государства с избранием на пост президента Пакистана. Российский лидер отметил дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

В середине октября в Пакистане с официальным визитом побывал председатель правительства России Михаил Мишустин. Он принял участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В Исламабаде состоялись его встречи с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Кроме того, 28 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Пакистан подтвердила настрой России на полноформатное развитие двусторонних отношений и сообщила главе республики Асифу Али Зардари о подписании Меморандума о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран и развитии двустороннего парламентского диалога.