Москва, 18 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. После публикации британской газеты The Times о том, что погибший начальник РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов был законной целью, их сотрудники и все должностные лица стран НАТО, помогавшие Украине, также являются законными целями для России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Утром 17 декабря Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное в припаркованном возле дома самокате. В западных СМИ, в том числе и в The Times, вскоре появились статьи, в которых указывается на след СБУ в данном убийстве, а российский генерал называется законной целью для Киева за якобы совершение военных преступлений.

«Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. В редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника «законным актом обороны». Ну что ж, по этой логике все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России, а значит, так же могут рассматриваться как законная военная цель для России», — указал политик в публикации.

Медведев добавил, что сотрудники и руководство The Times тоже являются законными мишенями для РФ, поскольку они осуществляли посредничество преступлениям Запада против России.

Как передавало ИА Регнум, предполагаемого исполнителя теракта — гражданина Узбекистана, который заминировал самокат и транслировал организаторам съёмку подъезда Кириллова, — задержали в Подмосковье. На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.

18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова. Это лишний раз доказывает, для чего Россия проводит специальную военную операцию на Украине, добавил он. Песков не ответил, располагает ли следствие данными о причастности к теракту третьих стран, но подчеркнул, что оно проводится эффективно.