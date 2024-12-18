Сочи, Краснодарский край, 18 декабря, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Сочи уровень воды в реке Хероте поднялся до отметки опасного явления. Вода уже начала подступать к жилым домам. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории», ― отметили в ведомстве.

Уточняется, что вода подошла к домам по улицам Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6.

Местные жители в соцсетях сообщили, что вода продолжает прибывать. За час вода от моста поднялась до входа в подъезд. Причиной подъёма уровня реки стали дожди, отметили горожане.

Согласно данным метеорологов, в Сочи на 18 декабря сохраняется неблагоприятный прогноз. На побережье курорта прогнозируются обильные осадки, усиление ветра до 23 м/с, резкие подъёмы уровня воды в реках, местами до неблагоприятных отметок.

В Краснодарском крае ожидается сильный дождь со снегом, грозой и порывистым ветром до 20–25 м/с, в отдельных районах 26-29 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, летом в Сочи затопило больницу в результате залповых ливней. В ночь на 27 августа вышла из берегов река Хоста, вода затопила цокольный этаж городского медучреждения. Жители сообщали о подтоплениях территорий на нескольких улицах и упавших деревьях.

Сильные дожди и шквалистый ветер обрушились в начале сентября на Кабардино-Балкарию. В результате разгула непогоды произошли отключения электроэнергии и подтопления. В столице республики ветер повалил деревья, при этом разрушений инфраструктуры не зафиксировали. Уровень воды в реке Нальчик остался в пределах нормы.