Берлин, 18 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Германия должна начать переговоры с Россией по возобновлению поставок газа через уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага от «Союза Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст в социальной сети X 16 декабря.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Политик сообщил, ссылаясь на слова американского дипломата Часа Фримана, что раз США взорвали газопровод, то и несут частичную ответственность за деиндустриализацию ФРГ.

«Мы должны наконец вернуть доступную энергию в нашу страну. Мы больше не должны позволять Вашингтону диктовать нашу политику», — написал он на своей странице.

16 декабря в беседе с ИА Регнум политолог Александр Дудчак рассказал, что экономика Германии достигла «точки невозврата». По его словам, страна приняла антироссийские санкции и отказалась от дешёвой энергии и стабильных поставок углеводородов, которые в значительной мере обеспечивали процветание Германии и высокий уровень жизни местного населения.

Кроме того, немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) 28 ноября выступила за возобновление торговли с РФ и поставок российского газа. Сделать этот шаг предлагается в программе партии для участия в выборах в бундестаг, которую АдГ обсудит на федеральном съезде в январе. Кроме того, партия выступает за выход Германии из Евросоюза и отказ от евро.

Также 24 ноября депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил о необходимости восстановить газопроводы «Северный поток» и снова начать дипломатический диалог с Россией. Для Германии будет выгодно нормализовать отношения с российской стороной, подчеркнул он.