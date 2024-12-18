Анапа, Краснодарский край, 18 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Группировка МЧС России патрулирует 70 км берега в районе разлива нефтепродуктов на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба министерства.

РИА Новости/МЧС РФ

В Темрюкском и Анапском районах края очищаются 49 км береговой линии, сказано в сообщении.

«Патрульные группы будут дежурить круглосуточно. На месте работают более 1000 человек и свыше 100 единиц техники», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что нефтепродукты вынесло на берег Чёрного моря на протяжении нескольких десятков километров, от посёлка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. На месте для ликвидации последствий аварии работают сотрудники оперативных служб.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков 17 декабря сообщил, что после разлива нефтепродуктов в двух муниципальных образованиях Краснодарского края ввели режим ЧС.

В тот же день пресс-служба МЧС проинформировала, что работу по очистке побережья осложняет сильный ветер с порывами до 29 м/с. Метеорологи сообщали, что в этот день в Краснодарском крае ожидаются дождь, снег, гроза и сильные порывы ветра.