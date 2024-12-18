Баку, 18 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Инфраструктура НАТО под видом наблюдателей Евросоюза была создана на границе Азербайджана и Армении, заявил журналистам азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Александр Рюмин/ТАСС

«Под видом так называемых европейских наблюдателей на границе с нами, с армянской стороны, создана инфраструктура НАТО», — сказал глава государства, которого цитирует ВГТРК.

Алиев уточнил, что вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году. Это решение принималось на четырёхсторонней встрече, в которой участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, экс-глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Азербайджана.

Он напомнил, что, согласно договорённостям, ограниченный контингент размещался только на два месяца. После, по словам Алиева, его пребывание в регионе продлили без согласования с азербайджанской стороной.

Кроме того, как подчеркнул президент, количество наблюдателей ЕС было увеличено и составило более 200 человек. Алиев добавил, что миссия плавно стала программой НАТО, поскольку в неё также вошли представители Канады.

В сентябре 2023 года политолог Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что в НАТО заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Закавказье и пошатнуть настроения в соседних с Россией странах. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что, пока Армения остаётся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Североатлантический альянс она вступить не сможет.

Тарасов также выразил сомнение в том, что Ереван и НАТО пойдут дальше простых заявлений и условных выражений друг другу признательности. Он предположил, что Пашинян своими действиями пытается отвлечь внимание общественности от проблем внутри Армении.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года премьер-министр Армении заявил, что Ереван не обсуждал и не обсуждает вопрос вступления в НАТО. Он указал на то, что программа сотрудничества не предусматривает членства в альянсе. Он также добавил, что в Армении ведутся дискуссии по поводу того, в какой степени стратегия членства в оборонных альянсах соответствует интересам государства.