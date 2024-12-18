Баку, 18 декабря, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Армения уже фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а юридически она это сделает после отмашки из Вашингтона. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Армения понятно, куда идёт. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным, единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из госдепа. Как только получат, они выйдут», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия республики в ОДКБ. Позже он заявил, что страна выйдет из состава организации, когда посчитает это необходимым.

В сентябре Пашинян заявил, что ОДКБ якобы создала угрозы для суверенитета республики. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с обвинениями Пашиняна и что от ОДКБ не исходит и не может исходить никакой угрозы для суверенитета Армении.

На саммит ОДКБ, который 28 ноября прошёл в Астане, Пашинян не приехал. Его пресс-служба накануне сообщила, что позиция Еревана относительно замораживания участия в деятельности ОДКБ не изменилась.

Президент России Владимир Путин в тот же день заявил, что решение Армении не участвовать в саммите ОДКБ является её выбором и Россия относится к нему с уважением. Глава государства отметил, что кризис в отношениях Армении с ОДКБ связан с внутриполитической ситуацией в республике и с последствиями событий в Нагорном Карабахе.

4 декабря Пашинян заявил, что республика не вернётся в ОДКБ, потому что точка невозврата уже пройдена. По его словам, разница в восприятии Еревана и Москвы ситуации с ОДКБ делает практически невозможным возвращение Армении в организацию.