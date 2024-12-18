Москва, 18 декабря, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Сотрудники таможни задержали китайского студента за контрабанду военной экипировки российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) 18 декабря.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России

Отмечается, что иностранец отправил из Москвы в Китай две посылки с составными элементами боевой экипировки ВС РФ, которые он приобрел в интернете.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936134" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Таможенники задержали иностранного студента за организацию канала контрабанды российской военной продукции в Китай

«Молодой человек обучается в одном из столичных вузов на факультете авиастроения и проживает в общежитии. При обыске его комнаты обнаружено более 100 предметов военного назначения российского и советского производства: бронежилеты, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4, бронепластины, защитные экраны для бронежилета, гильзы от пуль, а также предметы, по конструкции напоминающие противотанковый гранатомет», — сообщает служба.

В отношении него возбудили два уголовных дела о контрабанде военной техники, он находится под подпиской о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря российская таможня перекрыла канал контрабанды товаров военного назначения в США и ЕС. Всего перехвачено 20 посылок с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатомётов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией, сообщили в ФТС.

Кроме того, в июле появилась информация о том, что силовики пресекли канал контрабанды деталей для военной техники в Челябинской области. Правоохранители задержали гражданина РФ, которого заподозрили в причастности к указанным поставкам. В УФСБ по Челябинской области уточнили, что мужчину задержали после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии через транспортную службу. В отношении него возбудили уголовное дело.