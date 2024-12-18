Москва, 18 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Убийство российского генерала Игоря Кириллова совершено по заказу киевского режима. Это преступление в очередной раз доказало, что Киев не гнушается использовать террористические методы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 18 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — сказал представитель Кремля.

Есть чёткое понимание, кто враг и на что он способен. Это лишний раз доказывает, для чего Россия проводит специальную военную операцию на Украине, добавил он.

Песков не ответил, располагает ли следствие данными о причастности к теракту третьих стран, но подчеркнул, что оно проводится эффективно.

«Прошло не так много времени, но многое уже стало известно», — отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по трём статьям, включая теракт и убийство, передано в центральный аппарат СК России.

По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное в припаркованном возле дома самокате. Предполагаемого исполнителя теракта — гражданина Узбекистана, который заминировал самокат и транслировал организаторам съёмку подъезда Кириллова — задержали в Подмосковье.

На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.