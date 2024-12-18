Песков заявил, что Кремлю известны заказчики убийства генерала Кириллова
Москва, 18 декабря, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Убийство российского генерала Игоря Кириллова совершено по заказу киевского режима. Это преступление в очередной раз доказало, что Киев не гнушается использовать террористические методы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам 18 декабря.
«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — сказал представитель Кремля.
Есть чёткое понимание, кто враг и на что он способен. Это лишний раз доказывает, для чего Россия проводит специальную военную операцию на Украине, добавил он.
Песков не ответил, располагает ли следствие данными о причастности к теракту третьих стран, но подчеркнул, что оно проводится эффективно.
«Прошло не так много времени, но многое уже стало известно», — отметил пресс-секретарь президента.
Как сообщало ИА Регнум, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Иван Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.
Уголовное дело, возбуждённое по трём статьям, включая теракт и убийство, передано в центральный аппарат СК России.
По данным следствия, сработало взрывное устройство, оставленное в припаркованном возле дома самокате. Предполагаемого исполнителя теракта — гражданина Узбекистана, который заминировал самокат и транслировал организаторам съёмку подъезда Кириллова — задержали в Подмосковье.
На допросе подозреваемый признался, что действовал по заданию украинских спецслужб и рассчитывал, что получит за участие в преступлении $100 тыс. и возможность выехать в Европу.