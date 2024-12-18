Москва, 18 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует близким убитого в результате теракта начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом в среду, 19 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Журналисты спросили Пескова о реакции президента на теракт, в результате которого погиб Кириллов.

«Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи», — заявил пресс-секретарь президента.

Специальные и оперативные службы работают эффективно, и уже очевидно, кто является заказчиком данного преступления, сказал Песков. Россия понимает, кто является её врагом, и это подтверждает правоту действий Москвы в ходе специальной военной операции, добавил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД по подозрению в совершении теракта против Кириллова задержали гражданина Узбекистана. Задержанный в ходе допроса заявил, что его завербовали украинские спецслужбы.

Убийство начальника войск РХБЗ равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, отметил в своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов. Заказчики убийства, военно-политическое руководство Украины, должны быть уничтожены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.