Москва, 18 декабря, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова в режиме онлайн транслировал кадры слежки за генерал-лейтенантом организаторов взрыва. Об этом 18 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Максим Григорьев/ТАСС

Как рассказал в ходе допроса сам задержанный, за домом, где проживал Кириллов, он следил из арендованного автомобиля каршеринга. В машине он установил камеру видеонаблюдения.

«Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в город Днепропетровск (украинское название ― Днепр)», ― сообщила Петренко в Telegram-канале.

После сигнала о выходе офицеров из подъезда исполнитель привёл в действие самодельное взрывное устройство, которое ранее поместил на электросамокат у подъезда дома Кириллова.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он уже дал признательные показания.

В ходе допроса мужчина пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы. По его словам, именно по их заданию он приехал в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Задержанный признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В пресс-службе ФСБ заявили, что сотрудников украинских спецслужб, организовавших теракт в Москве, ждёт заслуженное наказание.