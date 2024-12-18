Москва, 18 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. СК РФ возбудил уголовное дело против гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса по подозрению в наёмничестве и совершении террористических актов в Курской области. Об этом 18 декабря в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

кадр из видео Наемник Лукаш Рибейру ди Жезус

По данным следствия, бразилец на данный момент принимает участие в вооружённом конфликте на стороне украинской армии и вместе с другими наёмниками в сентябре 2024 года незаконно пересёк границу РФ, чтобы проникнуть в Курскую область.

«После вторжения Рибейру ди Жезус применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил», — говорится в публикации.

Правоохранители разыскивают гражданина Бразилии и его соучастников, а также устанавливают все обстоятельства совершённых ими преступлений.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря в ДНР 29-летнего грузинского наёмника ВСУ Торнике Окропилашвили объявили в международный розыск. Отмечается, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили находился в рядах ВСУ в составе «Грузинского легиона» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), за это время он получил около 5 млн рублей.

10 декабря Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наёмника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена. Следствие установило, что злоумышленник в августе 2024 года в составе украинских формирований незаконно вторгся на российскую территорию и участвовал в вооружённом конфликте. Он также получал за это деньги.

Кроме того, и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова 16 декабря заявила, что в зоне спецоперации ВС РФ ликвидировали почти 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах ВСУ.