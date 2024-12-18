Москва, 18 декабря, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В Москве неизвестные пытались взломать робота-доставщика. Об этом 18 декабря сообщил Telegram-канал ««112».

Александр Казаков/ТАСС

Отмечается, что это первая кража у робота-доставщика «Яндекса». В компании подтвердили информацию и уточнили, что робот перевозил чистящее средство.

«Была попытка взлома», ― заявили в пресс-службе.

При этом в «Яндексе» отметили, что злоумышленники груз не украли.

«Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало», ― подчеркнули в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете «Пятёрочка» в Москве. Инцидент произошёл в супермаркете на Ленинградском шоссе. Сотрудница магазина попыталась остановить крадущих товар злоумышленников, в ответ на что один из них несколько раз ударил женщину, а второй при этом угрожал ей ножом.

Через некоторое время правоохранители задержали 25-летнего и 29-летнего подозреваемых, которые оказались приезжими. Им предъявили обвинение по статье о разбое и отправили под стражу.

В конце сентября 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов в Москве украл товары на сумму 3,5 млн рублей. Молодой человек с фейкового аккаунта заказал много фискальных накопителей, стоимость каждой единицы составила 15 тыс. рублей, а также одежду, электронику, парфюмерию и другие товары.