* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 декабря, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным назначение второго штрафа музыканту Андрею Макаревичу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях. Об этом сообщила пресс-служба суда 18 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Административный штраф в размере 30 тыс. рублей бежавшему в Израиль артисту остался без изменений, он назначен за нарушение ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иноагента»).

«Постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — заявили в инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Мосгорсуд оставил без изменений первое административное наказание Макаревичу в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу заявителя. В мае Макаревичу предъявили новый штраф, который он также попытался обжаловать.

В августе 2023 года Симоновский суд Москвы в первый раз оштрафовал лидера группы «Машина времени» Макаревича на 35 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.

В сентябре 2022 года Макаревича внесли в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия России и высказывался в поддержку действующего киевского режима. В беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также выразил готовность помогать ВСУ, а также пообещал дать концерт в Киеве «в первый же день победы Украины».