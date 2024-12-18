Москва, 18 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Восемь участников банды, обвиняемых в организации незаконной миграции, задержали в Москве. Почти за два года они фиктивно трудоустроили больше тысячи иностранцев, сообщила 18 декабря пресс-служба столичного главка СК России.

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По данным следствия, за период с января 2023 года по декабрь 2024 года участники преступной группы организовали незаконное пребывание на территории РФ более 1000 иностранных граждан путём изготовления фиктивных трудовых договоров. Действовали члены банды за незаконное вознаграждение, уточнили в ведомстве.

«Доход от преступной деятельности фигурантов составил свыше 30 млн рублей», — указано в сообщении.

Фигуранты задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ) и отнесённого к категории особо важных. С ними проводятся следственные действия.

В ходе обысков изъяты деньги, документы, бланки и информационные носители. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в СК проинформировали о расследовании уголовного дела об организации незаконной миграции сирийских граждан через Россию и Белоруссию в страны Западной Европы. По данным следствия, преступная группа переправила таким образом по меньшей мере 140 граждан Сирии.