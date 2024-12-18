Москва, 18 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Следствие настаивает на аресте задержанного по подозрению в совершении теракта против начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом 18 декабря сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из видео

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», ― отметил в беседе с ТАСС представитель правоохранительных органов.

По его словам, задержан, по предварительным данным, гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Сейчас его проверяют по учётам МВД. С подозреваемым проводятся следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Он уже дал признательные показания.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанный в ходе допроса пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы. По его словам, именно по их заданию мужчина приехал в Москву, получил самодельное взрывное устройство, которое прикрепил на электросамокат, припаркованный у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов.

Исполнитель теракта следил за генералом из арендованного автомобиля каршеринга, в котором установил камеру видеонаблюдения. Съёмка с этой камеры транслировалась организаторам теракта в онлайн-режиме в Днепропетровск.

Задержанный признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).