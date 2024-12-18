Москва, 18 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Политика норвежских властей может вовлечь архипелаг Шпицберген в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Ковалев/РИА Новости

«Безответственно пренебрегая международным правом, Осло и его союзники фактически вовлекают архипелаг в украинский конфликт», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Мария Захарова отметила, что, российская сторона фиксирует непрекращающиеся попытки Норвегии нарастить своё военное присутствие на Шпицбергене. Кроме того, она указывала на активизацию норвежской Береговой охраны, которая входит в состав ВМС Норвегии, в районе этого архипелага, в том числе в акватории российского посёлка Баренцбург.